Так, у Чернівецькому обласному кардіологічному центрі вимкнули світло внаслідок російських обстрілів. Однак кардіохірурги успішно прооперували хворого з інфарктом.

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Допомогла завчасна підготовка

Провести таку "особливу" операцію вдалося завдяки генератору у медзакладі. Тож кардіохірурги попри знеструмлення змогли продовжити операцію на серці.

Дякуємо буковинським медикам, які зі світлом чи без бережуть людські серця. Пишаємося вашим професіоналізмом!

– написали в Чернівецькій ОВА.

Тож як би ворог не старався зупинити життя України у всіх сенсах та залякати народ нашої держави, йому це не вдасться.

Підготовка до зими

Через війну, яку розв'язала Росія, зима 2022-2023 років буде доволі складною. Саме тому українців закликають ретельно підготуватися. Для цього є й низка рекомендацій.

До холоднечі через можливі складнощі можна підготувати не лише помешкання, а й власне тіло.

Також до зими готують й міста. Зокрема генераторами забезпечують критичні об'єкти, готують пункти обігріву та підвіз води тощо. Ба більше, у Львові мешканцям багатоповерхівок компенсовують половину вартості придбаних на будинок генераторів.