Враг цинично обстрелял Херсон – есть попадание в жилые дома и инфраструктуру

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсон. 6 декабря захватчики попали в объект инфраструктуры и жилые дома. К сожалению, есть жертва.

Как сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, на месте происшествия работают специалисты ГСЧС.

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В Херсонской ОВА уточнили, что под обстрел попало здание Херсонского водоканала. Известно об одном погибшем. Он был работником коммунального предприятия.

Какая ситуация в Херсоне

Враг продолжает цинично обстреливать Херсон. За последние 2 недели в результате ударов оккупантов 19 человек погибли и еще 39 получили ранения. С 20 ноября по 4 декабря зафиксировано 169 прилетов.

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, что российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон и другие населенные пункты Правобережья региона. К сожалению, сирены воздушной тревоги там не всегда бывают эффективными.

Эвакуация из Херсона продолжается

Эвакуационный процесс был запущен еще с первых дней контрнаступления ВСУ. Сейчас на областном уровне работает соответствующий штаб, координирующий всю деятельность. Люди подают заявку на эвакуацию – с ними все обсуждают и помогают выехать с помощью поездов или автобусов. Это происходит каждый день.

Навигацию на воде между берегами сейчас прекратили. Однако есть возможность уехать людям, оказавшимся на дачах на левом берегу. Оккупантам сложно туда добраться. Но эта территория находится в зоне риска.