Враг активизирует проведение диверсий на путях конвоев с гуманитарной помощью

Оккупанты продолжают цинично нарушать международное гуманитарное право. Русские берут в заложники гражданских, наносят удары по густонаселенным кварталам и мародерят.

Кроме этого, захватчики бомбят даже школы и детские сады. А также – грабят местное население, сообщили в ВСУ.

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Враг готовится проводить новые диверсии

По имеющейся информации, враг активизирует деятельность по проведению диверсий. Речь идет о маршрутах передвижения транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью. "Доверяйте только проверенным источникам и сохраняйте спокойствие. Верим в Вооруженные Силы Украины и продолжаем тотальное сопротивление! Вместе победим! Слава Украине", – отметили в сообщении.

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