В Киевской городской военной администрации рассказали детали ночной работы, передает 24 Канал.

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Работа ПВО по "Шахедам" в Киеве

Так, городские власти отметили, что на Киев российские дроны заходили волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в городе объявлялась трижды и суммарно длилась более 5 часов.

Силами и средствами ПВО все российские БпЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы),

– сообщили в КГВА.

Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших.

Начальник КГВА Сергей Попко поблагодарил киевлян и гостей города, кто добросовестно выполняет правила безопасности и при объявлении воздушной тревоги направляется в укрытие.

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