У Київській міській військовій адміністрації розповіли деталі нічної роботи, передає 24 Канал.

Дивіться також Маячня, – в ОП відреагували на статтю про гарантії для України в обмін на окуповані території

Робота ППО по "Шахедах" у Києві

Так, міська влада зазначила, що на Київ російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин.

Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили),

– повідомили у КМВА.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

Начальник КМВА Сергій Попко подякував киянам та гостям міста, хто сумлінно виконує правила безпеки і при оголошенні повітряної тривоги прямує до укриття.

Оперативно про тривоги, ворожі атаки та результати роботи ППО читайте у нашому телеграм-каналі.