Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Чиновник рассказал подробности последствий.
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Какие последствия атаки
Вечером враг атаковал область ракетой. Согласно обнародованной информации, в Одесском районе в результате российской ракетной атаки по жилому недостроенному дому погиб мужчина, еще один находится в больнице, его состояние тяжелое.
Оба случайно проходили рядом с домом. На месте работают экстренные службы,
– говорится в сообщении.
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По состоянию на данный момент ни одного дополнительного на этот счет от местных властей обнародовано не было.