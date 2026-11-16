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Враг атаковал предприятие пищевой промышленности в Днепре: вспыхнул пожар

Анастасия Колесникова
Оккупанты атаковали Днепр

Оккупанты атаковали Днепр / Getty Images

Днем 16 ноября Россия атаковала Днепр. Под ударом оказалось предприятие пищевой промышленности.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

 
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Каковы последствия удара по Днепру 16 ноября?

В 11:35 Ганжа рассказал, что враг нанес удар по предприятию пищевой промышленности. На месте возник пожар.

В настоящее время власти выясняют, есть ли пострадавшие в результате атаки.

Между тем, местные телеграмм-каналы пишут, что под ударом был завод "Олейна". Однако подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что с утра Днепропетровщина, в том числе и Днепр, находится под атакой ударных беспилотников. Перед тем, как в областном центре раздались взрывы, Воздушные силы сообщали о движении реактивного дрона в направлении города.

Предыдущая атака на Днепр унесла жизнь одного человека. Еще 10 получили ранения, двое мужчин – в тяжелом состоянии. В результате удара занялись легковые автомобили, повреждены многоэтажки, контактная сеть троллейбуса и дорожное полотно.

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