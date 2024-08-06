04:26, 6 августа

В Сумах прогремела серия взрывов, хотя воздушную тревогу в городе не объявляли. Однако Воздушные силы ВСУ предупреждали о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. В частности, была угроза применения оккупантами авиационных средств поражения для прифронтовых областей.