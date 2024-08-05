О том, каким был 894 день войны на фронте, международной арене и в тылу – читайте в материале 24 Канала.
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Правительство Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной
В Мали, где власть имеет переходное правительство, заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной.
Переходное правительство Мали заявило, что они решили:
- обратиться в компетентные судебные органы, после комментариев Андрея Юсова и Юрия Пивоварова, которые являются "пропагандой терроризма";
- принять необходимые меры для недопущения любой дестабилизации Мали со стороны африканских государств, и в частности – со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе;
- официально извещать региональные и международные органы, а также государства, которые поддерживают Украину, о том, что "эта страна открыто и публично демонстрирует свою поддержку терроризма".
Перед этим заявлением в документе высказывается ряд обвинений в сторону Украины. В частности, в отношении представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, который, по словам хунты, якобы признал роль Киева в поражении от туарегов 25 – 27 июля сил вооруженных сил Мали и российских вагнеровцев.
Также в Мали считают, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров также якобы открыто демонстрировал поддержку своей страной "международного терроризма", в частности – в Мали.
Далее малийская хунта в документе изображает Украину и нашу власть в "лучших" традициях Кремля, заявив о "нацистском режиме" в нашей стране.
Также переходное правительство Мали заявило, что якобы действия украинской власти являются "нарушением суверенитета Мали" и "уже выходят за рамки иностранного вмешательства, осудительны сами по себе и являются явной агрессией".
Мониторинговые паблики сообщают о работе Сил ПВО в районе города Белая Церковь.
На восстановление "Охматдета" собрали более миллиарда гривен без помощи иностранных партнеров
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что на восстановление детской больницы "Охматдет", по которой ударили российские оккупанты, собрали "значительную сумму". В частности, благотворители собрали более миллиарда гривен. Это без денег от иностранных правительств.
Россияне запустили железную дорогу из Ростова в Мариуполь
Советник мэра Мариуполя заявил, что о запуске железной дороги могут свидетельствовать результаты мониторинга и фиксации движения вдоль ключевых станций. Петр Андрющенко рассказал, что мониторинг проводили 31 июля.
️И к нехорошим новостям. Россияне запустили достроенную железную дорогу из Ростова в Мариуполь через Гранитное/Маловодное,
– рассказал Петр Андрющенко.
По словам советника мэра Мариуполя, это может кардинально изменить ситуацию на фронте из-за улучшения логистики россиян.
По его словам, это не альтернатива Крымскому мосту, это самостоятельная автономная ветка, которая сейчас имеет большую пропускную способность и мощность, чем мост.
В Харькове дважды слышали серию взрывов
В Харькове слышно серию взрывов,
– сообщило Суспильне ориентировочно в 0:06 5 августа.
Перед этим начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник заявил, что по состоянию на полночь 5 августа – российские беспилотники находились в районе Харькова.
Ориентировочно в 00:46 5 августа в Харькове снова слышали взрыв. На этот раз, вероятно, за пределами города.