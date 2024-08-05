02:31, 5 августа

В Мали, где власть имеет переходное правительство, заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

Переходное правительство Мали заявило, что они решили:

обратиться в компетентные судебные органы, после комментариев Андрея Юсова и Юрия Пивоварова, которые являются "пропагандой терроризма";

принять необходимые меры для недопущения любой дестабилизации Мали со стороны африканских государств, и в частности – со стороны украинских посольств, расположенных в субрегионе;

официально извещать региональные и международные органы, а также государства, которые поддерживают Украину, о том, что "эта страна открыто и публично демонстрирует свою поддержку терроризма".

Перед этим заявлением в документе высказывается ряд обвинений в сторону Украины. В частности, в отношении представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, который, по словам хунты, якобы признал роль Киева в поражении от туарегов 25 – 27 июля сил вооруженных сил Мали и российских вагнеровцев.

Также в Мали считают, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров также якобы открыто демонстрировал поддержку своей страной "международного терроризма", в частности – в Мали.

Далее малийская хунта в документе изображает Украину и нашу власть в "лучших" традициях Кремля, заявив о "нацистском режиме" в нашей стране.

Также переходное правительство Мали заявило, что якобы действия украинской власти являются "нарушением суверенитета Мали" и "уже выходят за рамки иностранного вмешательства, осудительны сами по себе и являются явной агрессией".