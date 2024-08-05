02:31, 5 серпня

У Малі, де владу має перехідний уряд, заявили про розірвання дипломатичних відносин з Україною.

Перехідний уряд Малі заявив, що вони вирішили:

звернутись до компетентних судових органів, після коментарів Андрія Юсова та Юрія Пивоварова, які є "пропагуванням тероризму";

вжити необхідних заходів для недопущення будь-якої дестабілізації Малі з боку африканських держав, і зокрема – з боку українських посольств, розташованих у субрегіоні;

офіційно сповіщати регіональні та міжнародні органи, а також держави, які підтримують Україну, про те, що "ця країна відкрито та публічно демонструє свою підтримку тероризму".

Перед цією заявою в документі висловлюється низка звинувачень в бік України. Зокрема, щодо представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, який, за словами хунти, нібито визнав роль Києва у поразці від туарегів 25 – 27 липня сил збройних сил Малі та російських вагнерівців.

Також у Малі вважають, що посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров також нібито відкрито демонстрував підтримку своєю країною "міжнародного тероризму", зокрема – в Малі.

Далі малійська хунта в документі зображає Україну та нашу владу в "кращих" традиціях Кремля, заявивши про "нацистський режим" в нашій країні.

Також перехідний уряд Малі заявив, що нібито дії української влади є "порушенням суверенітету Малі" та "вже виходять за рамки іноземного втручання, осудливі самі по собі та є явною агресією".