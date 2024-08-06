Яка ситуація на фронті, в дипломатії та в тилу – читайте у тексті 24 Каналу.
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Вибухи в російській Курській області
Росіяни бідкались через атаку дронів у Курській області. Зокрема, у місті Суджа "возгораніє" у Суджанському районі внаслідок декілька десятків прильотів.
Російські пропагандисти традиційно писали про роботу ППО.
Росія атакувала Харків
У Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов заявив, що вони були схожі на приліт.
Глава Харківської ОВА пояснив, що пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа. Даних про поранених не надходило.
Серія вибухів пролунала в Сумах
У Сумах пролунала серія вибухів, хоч повітряну тривогу в місті не оголошували. Проте Повітряні сили ЗСУ попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Зокрема, була загроза застосування окупантами авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Вибухи лунали на Хмельниччині
Вибухи лунали у Хмельницькій області. Адже Росія атакувала Україну "Шахедами".
На російському заводі "Авангард", що у місті Стерлітамак, стався вибух. За даними росЗМІ, загинули троє працівників, які демонтували трубопровід.