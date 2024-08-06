Яка ситуація на фронті, в дипломатії та в тилу – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:24, 6 серпня

Вибухи в російській Курській області

Росіяни бідкались через атаку дронів у Курській області. Зокрема, у місті Суджа "возгораніє" у Суджанському районі внаслідок декілька десятків прильотів.

Російські пропагандисти традиційно писали про роботу ППО.

06:12, 6 серпня

Росія атакувала Харків

У Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов заявив, що вони були схожі на приліт.

Глава Харківської ОВА пояснив, що пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа. Даних про поранених не надходило.

04:26, 6 серпня

Серія вибухів пролунала в Сумах

У Сумах пролунала серія вибухів, хоч повітряну тривогу в місті не оголошували. Проте Повітряні сили ЗСУ попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Зокрема, була загроза застосування окупантами авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

01:59, 6 серпня

Вибухи лунали на Хмельниччині

Вибухи лунали у Хмельницькій області. Адже Росія атакувала Україну "Шахедами".

00:28, 6 серпня

На російському заводі "Авангард", що у місті Стерлітамак, стався вибух. За даними росЗМІ, загинули троє працівників, які демонтували трубопровід.