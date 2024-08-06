06:12, 6 серпня

У Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов заявив, що вони були схожі на приліт.

Глава Харківської ОВА пояснив, що пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа. Даних про поранених не надходило.