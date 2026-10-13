О последствиях атаки рассказала Наталья Заболотная.

Что известно об обстреле?

Руководитель ОВА отметила, что российская атака повлекла за собой повреждение объекта железнодорожной инфраструктуры в Жмеринском районе.

Заболотная уточнила, что на месте попадания работают все соответствующие службы. При этом информация о пострадавших по состоянию на 21:34 не поступала.

Следует отметить, что в воздушных силах писали о движении реактивных БПЛА курсом на регион.

Кстати, атака на украинские города продолжается почти беспрерывно. О том, куда летят вражеские дроны, читайте в хронологии 24 канала.

Где еще было громко в последнее время?

Под ударом находился, в частности, Луцк. Обломки вражеского дрона упали на территории развлекательного центра. Взрывы звучали также в Хмельницкой области, во Львове.

А во Львовской области из-за российских обстрелов повреждены частные дома, есть пострадавшие. Россияне терроризировали Киев и Киевщину – последствия фиксировались в нескольких районах.

К тому же утром кафиры ударили по учебному заведению в Ровно – ранены 30 человек.