Про наслідки атаки розповіла Наталя Заболотна.

Що відомо про обстріл?

Очільниця ОВА зазначила, що російська атака спричинила пошкодження об'єкта залізничної інфраструктури в Жмеринському районі.

Заболотна уточнила, що на місці влучання працюють усі відповідні служби. При цьому, інформація про постраждалих станом на 21:34 не надходила.

Слід зауважити, що у Повітряних силах писали про рух реактивних БпЛА курсом на регіон. До речі, атака на українські міста триває майже безперервно. Про те, куди летять ворожі дрони, читайте в хронології 24 Каналу.

Де ще було гучно останнім часом?

Під ударом був, зокрема, Луцьк. Уламки ворожого дрона впали на території розважального центру. Вибухи лунали також на Хмельниччині, у Львові. А у Львівській області через російський обстріл пошкоджені приватні будинки, є постраждалі.

Росіяни тероризували Київ та Київщину – наслідки фіксували у кількох районах. До того ж, уранці окупанти вдарили по навчальному закладі у Рівному – поранені 30 людей.