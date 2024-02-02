О главных событиях дня по состоянию на 2 февраля, ситуацию на фронте, потери противника и дипломатические победы Украины – читайте в материале 24 Канала.
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Враг атаковал дронами Кропивницкий
В результате атаки россиян дронами есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго" – в городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители.
По данным Днепропетровской ОГА, в результате ночной атаки обесточены более 40 тысяч жителей города. Без электроснабжения и 2 шахты, рабочие оказались под землей.
Выпустит ли Украина 1 миллион дронов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украине удастся выпустить 1 миллион дронов. По мнению главы правительства, такое количество летательных аппаратов является реалистичной задачей.
Власть делает ставку не только на государственные проекты, но и на частные компании. По его словам, "в фокусе – дроны и другие военные инновации".
Украина могла сорвать производство самого смертоносного российского беспилотника, - СМИ
В августе 2023 года мощный "хлопок" пришел в российский город Сергиев Посад (Московская область). Там эпично горел оптико-механический завод. Вероятно, совсем не случайно, что впоследствии в России начались проблемы с производством российских "Ланцетов".
В Forbes считают, что удар по "Загорскому оптико-механическому заводу" сорвал производство российских "Ланцетов".
Кулеба заверил в поддержке США
Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Конгресс США одобрит выделение дополнительных средств на поддержку Украины.