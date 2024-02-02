07:48, 2 февраля

В результате атаки россиян дронами есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго" – в городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители.

По данным Днепропетровской ОГА, в результате ночной атаки обесточены более 40 тысяч жителей города. Без электроснабжения и 2 шахты, рабочие оказались под землей.