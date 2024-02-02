06:39, 2 лютого

Уночі 2 лютого ворог запустив "Шахеди" в український повітряний простір. Під ударом опинилася серед інших і Кіровоградська область – в регіоні працювали сили Протиповітряної оборони України. Зокрема й у самому обласному центрі – місті Кропивницький.

Окрім Кривого Рогу, за повідомленнями моніторингових каналів, дрони-камікадзе атакували район міста Балаклія в Харківській області, район міста Кам'янське поблизу Дніпра та інші райони.