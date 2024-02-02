Про головні подій дня станом на 2 лютого, ситуацію на фронті, втрати противника та дипломатичні перемоги України – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Ворог атакував дронами Кропивницькиц
Уночі 2 лютого ворог запустив "Шахеди" в український повітряний простір. Під ударом опинилася серед інших і Кіровоградська область – в регіоні працювали сили Протиповітряної оборони України. Зокрема й у самому обласному центрі – місті Кропивницький.
Окрім Кривого Рогу, за повідомленнями моніторингових каналів, дрони-камікадзе атакували район міста Балаклія в Харківській області, район міста Кам'янське поблизу Дніпра та інші райони.
Чи випустить Україна 1 мільйон дронів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що Україні вдасться випустити 1 мільйон дронів. На думку глави уряду, така кількість літальних апаратів є реалістичним завданням.
Влада робить ставку не лише на державні проєкти, але й на приватні компанії. За його словами, "у фокусі – дрони та інші військові інновації".
Україна могла зірвати виробництво найсмертоноснішого російського безпілотника, – ЗМІ
У серпні 2023 року потужна "бавовна" завітала у російське місто Сергієв Посад (Московська область). Там епічно палав оптико-механічний завод. Імовірно, зовсім не випадково, що згодом в Росії почалися проблеми з виробництвом російських "Ланцетів".
У Forbes вважають, що удар по "Загорському оптико-механічному заводі" зірвав виробництво російських "Ланцетів".
Кулеба запевнив у підтримці США
Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Конгрес США схвалить виділення додаткових коштів на підтримку України.