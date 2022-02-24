В МВД Украины сообщают, что враг атакует не только подразделения на границе. Под обстрелы попали также объекты в тылу.
К теме В Украине вводят военное положение, – Зеленский
В частности, речь идет об обстреле одного из объектов Государственной пограничной службы Украины в Киевской области. По предварительной информации, это было сделано с использованием ракетного вооружения.
Также на странице МВД в фейсбуке выложили фотографии с места обстрела:
Боевики обстреляли объект ГНСУ в Киевской области
Боевики обстреляли объект ГНСУ в Киевской области
Боевики обстреляли объект ГНСУ в Киевской области
Боевики обстреляли объект ГНСУ в Киевской области
Боевики обстреляли объект ГНСУ в Киевской области