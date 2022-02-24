У МВС України повідомляють про те, що ворог атакує не лише підрозділи на кордоні. Під обстріл потрапили також об'єкти в тилу.

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Зокрема йдеться про обстріл одного з об'єктів Державної прикордонної служби України у Київській області. За попередньою інформацією, це зробили з використанням ракетного озброєння.

Також на сторінці МВС у фейсбуці виклали фотографії з місця обстрілу:



Бойовики обстріляли об'єкт ДПСУ на Київщині



Бойовики обстріляли об'єкт ДПСУ на Київщині