Об этом сообщили в Киевской ОГА. В частности, соответствующее сообщение обнародовали в 2:42.

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На Киевщине работает ПВО

В 2:03 в Киевской области объявили воздушную тревогу.

Примерно через 40 минут в Киевской ОГА указали, что в воздушном пространстве региона зафиксировано БпЛА.

Силы ПВО работают по целям,

– говорится в сообщении.

Там отметили соблюдение информационной тишины. Нельзя фиксировать и выкладывать в сеть работу наших защитников.

К тому же в ОВА попросили жителей региона находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Заметим, что в Воздушных силах в 2:43 сообщали о БПЛА на севере Киевской области, курсом на Житомирщину.

Добавим, что пока более подробной информации нет. По состоянию на 3 ночи 11 октября в Киевской области все еще продолжается воздушная тревога.