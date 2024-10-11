Про це повідомили в Київській ОВА. Зокрема, відповідне повідомлення оприлюднили о 2:42.

Дивіться також Ударні дрони ворога атакують Україну: в яких областях найбільша загроза

На Київщині працює ППО

О 2:03 в Київській області оголосили повітряну тривогу.

Приблизно через 40 хвилин у Київській ОВА вказали, що в повітряному просторі регіону зафіксовано БпЛА.

Сили ППО працюють по цілях,

– ідеться в повідомленні.

Там наголосили на дотриманні інформаційної тиші. Не можна фіксувати та викладати в мережу роботу наших захисників.

До того ж в ОВА попросили жителів регіону перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Зауважимо, що в Повітряних силах о 2:43 повідомляли про БпЛА на півночі Київщини, курсом на Житомирщину.

Додамо, що наразі детальнішої інформації немає. Станом на 3 ночі 11 жовтня в Київській області все ще триває повітряна тривога.