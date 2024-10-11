Про це повідомили в Київській ОВА. Зокрема, відповідне повідомлення оприлюднили о 2:42.
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На Київщині працює ППО
О 2:03 в Київській області оголосили повітряну тривогу.
Приблизно через 40 хвилин у Київській ОВА вказали, що в повітряному просторі регіону зафіксовано БпЛА.
Сили ППО працюють по цілях,
– ідеться в повідомленні.
Там наголосили на дотриманні інформаційної тиші. Не можна фіксувати та викладати в мережу роботу наших захисників.
До того ж в ОВА попросили жителів регіону перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
Зауважимо, що в Повітряних силах о 2:43 повідомляли про БпЛА на півночі Київщини, курсом на Житомирщину.
Додамо, що наразі детальнішої інформації немає. Станом на 3 ночі 11 жовтня в Київській області все ще триває повітряна тривога.