Об этом сообщают источники в Офисе Президента. Причем, российские захватчики бьют не только по позициям ВСУ, но и по гражданским, передает 24 канал.

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Кафиры убили двух человек

Сразу подчеркнем, что наши военные продолжают держать линию фронта в Донецкой области. Но это не мешает врагу открывать огонь по области. Известно, что атакует как позиции наших военных, так и населенные пункты. Причем делает это из артиллерии, РСЗО "Град" и "Ураган", а также наносит ракетные удары.

За прошедшие сутки российские военные убили двух мирных жителей. Еще пятеро получили ранения.

В ОП добавили, что Донецкая область осталась без газа. Частично в нем отсутствует водоснабжение, а также электроэнергия. Причем враг намеренно уничтожает именно объекты критической инфраструктуры, чтобы продолжать превращать жизнь гражданских в ад.

Добавляют в ведомстве, что из Донецкой области продолжают эвакуировать людей. Итак, если у вас есть возможность уехать, – сделайте это. Не рискуйте своей жизнью.

Оккупанты готовятся к наступлению на Славянск

В Генштабе ВСУ опубликовали сведения о ситуации на фронте по состоянию на 14 июня. В нем сообщили о том, что российские военные планируют установить полный контроль над Богородичным . А еще кафиры планируют пойти в наступление на Славянск. К этому они готовятся.

Кроме того, российские захватчики не прекращают обстрелы в Славянском направлении. Во вражеский артиллерийский огонь попали районы Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.

Данные свидетельствуют о том, что кафиры активизировались на Лиманском направлении. Там они занимаются перегруппировкой своего войска. Цель этих движений проста – организовать себе наступление на направлениях Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.

Напомним, что российские военные не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Такова сейчас их первоочередная задача.

Поскольку задача достаточно амбициозная, то военное руководство страны-агрессорки бросает на ее воплощение всю вероятную силу. И неудивительно, что потери врага растут каждый день.

Российская армия сократилась на 32 500 бойцов

По состоянию на 14 июня известно о том, что наши защитники и защитницы уничтожили 32 500 российских военных . Цифра приблизительна, ведь подсчитать потери врага в зоне ведения боевых действий невозможно.

Кроме того, кафиры ежедневно теряют свою технику. В металлолом наши военные превратили уже 1434 танка, 3503 боевых бронированных машин, 721 артиллерийскую систему, 229 РСЗО, 97 средств ПВО.

А еще на балансе "второй армии мира" стало на 213 самолетов, 179 вертолетов, 588 БпЛА, 125 крылатых ракет, 13 судов, 2473 автомобиля и автоцистерны и 54 единицы спецтехники меньше.

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