Про це повідомляють джерела в Офісі Президента. Причому російські загарбники б'ють не лише по позиціях ЗСУ, а й по цивільних, передає 24 канал.

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Окупанти вбили двох людей

Відразу ж підкреслимо, що наші військові продовжують тримати лінію фронту на Донеччині. Але це не заважає ворогові відкривати вогонь по області. Відомо, що він атакує як позиції наших військових, так і населені пункти. Причому робить це з артилерії, РСЗВ "Град" і "Ураган", а також завдає ракетних ударів.

Упродовж минулої доби російські військові вбили двох мирних мешканців. Ще п'ятеро зазнали поранень.

В ОП додали, що Донецька область наразі залишилась без газу. Частково у ній відсутнє водопостачання, а також електроенергія. Причому ворог навмисне знищує саме об'єкти критичної інфраструктури, щоб продовжувати перетворювати життя цивільних на пекло.

Додають у відомстві, що з Донецької області продовжують евакуйовувати людей. Тож, якщо у вас є можливість виїхати, – зробіть це. Не ризикуйте своїм життям.

Окупанти готуються до наступу на Слов'янськ

У Генштабі ЗСУ опублікували зведення про ситуацію на фронті станом на 14 червня. У ньому повідомили про те, що російські військові планують встановити повний контроль над Богородичним. А ще окупанти планують піти у наступ на Слов'янськ. До цього вони вже готуються.

Крім того, російські загарбники не припиняють обстріли у Слов'янському напрямку. Під ворожий артилерійський вогонь потрапили райони Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.

Дані свідчать про те, що окупанти активізувались на Лиманському напрямку. Там вони займаються перегрупуванням свого війська. Мета цих рухів проста – організувати собі наступ на напрямках Лиман – Райгородок і Ямпіль – Сіверськ.

Нагадаємо, що російські військові не полишають спроб вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Такою є зараз їхня першочергова задача.

Оскільки задача досить амбіційна, то військове керівництво країни-агресорки кидає на її втілення всю можливу силу. І не дивно, що втрати ворога зростають щоденно.

Російська армія скоротилась на 32 500 бійців

Станом на 14 червня відомо про те, що наші захисники та захисниці знищили 32 500 російських військових. Цифра приблизна, адже достеменно підрахувати втрати ворога у зоні ведення бойових дій неможливо.

Крім того, окупанти щоденно втрачають свою техніку. На брухт наші військові перетворили вже 1434 танки, 3503 бойові броньовані машини, 721 артилерійську систему, 229 РСЗВ, 97 засобів ППО.

А ще на балансі "другої армії світу" стало на 213 літаків, 179 гелікоптерів, 588 БпЛА, 125 крилатих ракет, 13 суден, 2473 автомобілі й автоцистерни та 54 одиниці спецтехніки менше.

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