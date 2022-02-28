Враг беспощадно обстреливает Чернигов: горит Эпицентр

28 февраля 2022 , 12:46
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В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 12:20 28 февраля российские захватчики беспощадно обстреливают Чернигов. Это длится уже как минимум 20 минут.

Оккупант бьет по улицам Белова, Рокоссовского, Доценко и Пухова. По данным СМИ, вспыхнул местный Эпицентр и близлежащие дома.

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Враг беспощадно обстреливает Чернигов. В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома,
– говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Чернигове была объявлена еще около 12:00.

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Автор: Мар'яна Бекало