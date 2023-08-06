Поскольку россияне обстреливают Харьков из Белгорода, то нередко бывает так, что сначала раздается взрыв, а затем – воздушная тревога. Так случилось и в это утро.

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Сначала взрыв, потом – сирены

Так, о том, что Харьков находится под обстрелом российских оккупантов, мэр Игорь Терехов сообщил в 09:06. Он призвал жителей быть осторожными. Глава ОВА Олег Синегубов также попросил жителей города и области находиться в укрытиях.

Воздушная тревога в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой областях была объявлена уже в 09:07. По состоянию на 09:38 почти во всех перечисленных областях были отбои.

А уже через минуту в Воздушных силах отметили, что существует угроза баллистики в областях, где звучит воздушная тревога. Так что сирены призывали не игнорировать и находиться в укрытиях к отбою.

Собственно, после сообщения Воздушных сил ВСУ, "Общественное" сообщило о втором взрыве в Харькове.

Вскоре в сеть выложили видео. На нем можно увидеть следы ракет в небе. В сообщении объясняли, что на Белгородщине громкие звуки связанные с "работой вооруженных сил России".

В Харькове виднеется дым

Местные паблики пишут, что над городом вздымается дым. Вероятно, причиной тому стал прилет вражеской ракеты.

Собственно Олег Синегубов отметил, что россияне атаковали Харьков, по предварительной информации, с ЗРК С-300.

Глава ОВА добавил, что обстрел произошел в Холодногорском районе. Туда уже отправились профильные службы. Они займутся обследованием последствий атаки.

На эту минуту информация о пострадавших не поступала,

– добавил он.

‚Обратим внимание, что с вечера 5 августа по утро 6 августа оккупанты атаковали Украину 70 средствами воздушного нападения. Как отметили в Воздушных силах, сбить удалось 16 крылатых ракет "Калибр", 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также 27 дронов-камикадзе "Шахед".