Глава Харьковской военной администрации заявил, что российские захватчики массово сдаются в плен нашим защитникам. В Харькове продолжаются зачистки от оккупантов.

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Олег Синегубов заявил, что российские захватчики сдаются в плен, как только видят наших военных. Враг деморализован.

Русский враг – абсолютно деморализован. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5 – 10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ сдаются,

– заявил Синегубов.

Город Чугуев полностью под контролем наших защитников, а над городом реют украинские флаги.

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