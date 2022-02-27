Голова Харківської військової адміністрації заявив, що російські загарбники масово здаються в полон нашим захисникам. У Харкові тривають зачистки від окупантів.

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Олег Синєгубов заявив, що російські загарбники здаються в полон, як тільки бачать наших військових. Ворог деморалізований.

Російський ворог – абсолютно деморалізований. Безпосередньо у Харкові, кидаючи посеред дороги ворожу техніку, українським військам здаються цілі групи по 5 – 10 осіб. Як тільки бачать хоча б одного представника ЗСУ – здаються,

– заявив Синєгубов.

Місто Чугуїв повністю під контролем наших захисників, а над містом майорять українські прапори.

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