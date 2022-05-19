Враг деморализован: денег не получает, бойцов теряет, есть случаи дезертирства

Россияне уже понимают, что не вернутся домой с победой, а потому и настроения среди личного состава соответствующие.

Россияне деморализованы

В оперативной сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины сообщили, что состояние российской армии плачевное – солдаты деморализованы из-за значительных потерь и невыполнения обещаний командиров.

Внимание Возле Северодонецка россияне пошли на штурм, понесли потери и отошли

Кроме того, россияне не получают выплаты за участие в войне.

Личный состав врага деморализован, обещанные выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск не осуществляются. Личный состав продолжает нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Фиксируются случаи дезертирства отдельных подразделений оккупационных войск.

Актуальные потери врага! Россияне продолжают нести колоссальные потери в войне. Наши защитники и защитницы ликвидировали около 28 500 оккупантов, только за вчера россияне потеряли 200 солдат. Также ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

Актуально о ситуации на фронте

Россияне продолжают свое циничное и вероломное наступление на Востоке и Юге нашего государства. Для этого они задействуют все свои резервы и силы, но наши защитники умело срывают планы врага.

В Харьковской области россияне пытаются осуществить контрнаступление с целью возвращения на предыдущие позиции. Россияне задействуют диверсионно-разведывательные группы.

На Славянском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение, в частности, вели наступление в районе Большой Камышевахи. Однако, понеся серьезные потери, отступили.

На Лиманском направлении россияне продолжают обстрел гражданской инфраструктуры и наносят авиаудары.

На Северодонецком направлении захватчики вели безуспешное наступление в Устиновке. Также провальные попытки наступления со стороны россиян были и на Бахмутском направлении.

На Авдеевском направлении враг понес потери при попытке наступления в направлении Юрьевки – и отступил.

Также безуспешным было наступление оккупантов в районе Новомихайловки на Кураховском направлении.

Интересно – сведка Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 19 мая: смотрите видео