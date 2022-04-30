Последнюю информацию о происходящем на фронте сообщили в Генштабе ВСУ. Враг хочет усилить свои позиции.

Ситуация на Слобожанщине

По данным украинских воинов, одной из самых горячих и серьезных точек наступления остается направление Изюма и окрестностей.

К теме У меня ощущение, что Россия здесь умирает – Арестович о деморализации оккупантов

Имея целью усилить группировку, российские захватчики осуществляют перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Также говорится об общей ситуации на Слобожанщине. Известно, что враг концентрирует основную силу, пытаясь удержать те позиции, которые подло занял. Также у россиян есть задача – поражать огнем позиции подразделений Вооруженных Сил Украины. Именно для этого им нужно усиливаться. Но ВСУ отбивают достойно все атаки.

Кроме того, подразделения российских захватчиков пытались проводить свое подлое наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое. Конечно, никакого успеха в этом они не получили. Чтобы прикрыть своих солдат на Харьковском и Изюмском направлениях враг прилагает усилия, чтобы развернуть силы и средства противовоздушной обороны.

Основное по возведению Генштаба на утро 30 апреля

Российские оккупанты активно ведут наступление на 3 направлениях на Востоке Украины. В Генштабе говорят, что у них нет успехов. Речь идет о таких направлениях: Лиманский, Северодонецкий, Попаснянский, Кураховский.

В то же время, есть и такие места, где бои продолжаются с особенно высокой интенсивностью. Наиболее горячо под Изюмом, в Запорожье и Донбассе. В Харьковской области российские оккупанты постоянно ведут обстрелы наших позиций.

Впрочем, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявляет, что вокруг самого Изюма пока наступление ослабело. Россияне перестали наступать.

Российские оккупанты не жалеют своих солдат: смотрите видео