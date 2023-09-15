Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, информирует 24 Канал. По ее словам, россияне хотели атаковать управляемыми авиабомбами Берислав на правом берегу Херсонской области, но сбросили бомбу на Новую Каховку.

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Пытаясь нанести управляемыми авиабомбами очередной авиационный удар по Бериславщине, российские оккупанты уронили один из КАБов (управляемую бомбу) на Новую Каховку в жилом районе, повредили несколько многоквартирных домов. Есть жертвы среди местного населения, по предварительной информации,

– отметила Наталья Гуменюк.

Спикер также отметила, что оккупанты хотят обвинить в обстреле Силы обороны Украины, но все зафиксировано, поэтому им это не удастся.

Что известно об ударе врага по Новой Каховке

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко заявил, что местные жители видели, как самолет сбросил авиабомбу на жилой квартал.

По его словам, в городе серьезные разрушения, а квартал, где были попадания, оцепили российские оккупанты.

В сети сообщают, что повреждены дома в микрорайоне "Сокол". Оккупанты заявили о погибших и раненых.

Заметьте! Херсон и правобережную часть Херсонской области украинские военные освободили осенью прошлого года. Оккупанты постоянно обстреливают деоккупированные населенные пункты.