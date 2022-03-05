Враг группируется на подходе к городу, но мы стоим, – глава Николаевской ОВА

По состоянию на утро 5 марта ситуация в Николаеве спокойная. Однако украинские военные укрепляют свои позиции, ведь враг группируется на подходах к городу.

Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сказал в эфире 24 канала. По его словам, он не знает точной цели оккупанта, но вероятно есть несколько вариантов развития событий.

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"Один из них – взятие Николаева, а второй – это обход Николаева. Я не понимаю, какое стратегическое значение имеет Николаев в случае, если мосты будут разрушены", – отметил Ким.

Очень много войск в Николаевской области, но мы стоим,

– подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Враг всех нас объединил, – Ким

По словам Виталия Кима, враг всех объединил. "Мы понимаем реальную угрозу, когда враг стоит рядом города. Я думаю, у нас все патриотически настроены, никто не хочет видеть Россию здесь. Потому что это наш город, наша страна", – заявил Ким.

Кроме этого, в Николаев поступает гуманитарная помощь как из Киева, так и из других городов.

"Магазины работают, аптеки тоже. Два месяца блокады точно протянем. Конечно, мы верим в лучшее и хотим, чтобы война закончилась как можно быстрее", – добавил он.

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