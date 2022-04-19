Враг хочет оцепить украинские войска возле Изюма и Волновахи, – Арестович о наступлении на Востоке

Российские оккупанты начали активную фазу наступления на Востоке Украины с попыткой окружить Вооруженные Силы Украины.

Об этом на брифинге заявил советник главы ОП Алексей Арестович, передает 24 канал.

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Он сказал, что враг хочет оцепить украинские войска в районе Изюма и Волновахи. Для этого враг наносит отвлекающие удары.

Поэтому враг действует в районе Харькова и Гуляйполя. И продолжает пытаться взять город Мариуполь, что, как мы отметим, ему не удается.

– сказал Арестович.

Главные усилия враг сосредотачивает на продвижении от Изюма и окружении городов Рубежное, Северодонецк и Попасная. В то же время, по словам советника главы ОП, врагу это тоже не удается.

Добавим, что ранее Арестович заявлял, что если противник добьет Мариуполь, встречи обеих сторон на переговорах могут прекратиться. Он отметил, что офис Президента и сам Владимир Зеленский в таком случае готовы к полному уничтожению противника.

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