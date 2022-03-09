Одна из них – ложь о том, что украинское государство хочет восстановить ядерное оружие и даже разрабатывало специальную программу. Об этом сообщил Сергей Лещенко, передает 24 канал.

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Именно этим Россия пытается оправдать агрессивные действия, происходящие в части на захваченных АЭС в Украине. В настоящее время российские оккупанты обесточили Чернобыльскую атомную электростанцию.

Это может иметь серьезные последствия для всего мира. Сейчас станция подключена к дизель-генераторам, но их может хватить всего на 48 часов, и эта ситуация требует немедленного вмешательства всего международного сообщества,

– подчеркнул Сергей Лещенко.

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