Однак із них – це брехня про те, що українська держава хоче відновити ядерну зброю та навіть розробляла спеціальну програму. Про це повідомив Сергій Лещенко, інформує 24 канал.

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Саме цим Росія намагається виправдати свої агресивні дії, які відбуваються у частині захоплених АЕС в Україні. Нині російські окупанти знеструмили Чорнобильську атомну електро станцію.

Це може мати серйозні наслідки для всього світу. Нині станція підключена до дизель-генераторів, але їх може вистарчити лише на 48 годин і ця ситуація потребує негайного втручання всієї міжнародної спільноти,

– наголосив Сергій Лещенко.

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