Враг хочет прорвать оборону ВСУ возле Песков, Марьинки и по другим направлениям: идут жесткие бои

На фронте по состоянию на 13 августа продолжаются ожесточенные бои. Наиболее напряженная ситуация остается на Востоке нашей страны.

Об актуальной информации на фронте на 18:00 рассказали в Генштабе ВСУ. Враг пытается идти в наступление по отдельным направлениям, однако наши войска отражают российские атаки.

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Наиболее ожесточенные бои в Донецкой области

На Авдеевском направлении Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков.

В то же время продолжаются обстрелы населенных пунктов из артиллерии и танков. Вблизи Марьинки оккупанты нанесли авиаудар.

Успехи ВСУ на фронте

На Харьковском направлении россияне пытались улучшить свое тактическое положение в районе Питомника. Однако украинские защитники и защитницы отразили вражескую атаку.

На Славянском направлении враг пытался прорвать оборону наших войск вблизи Новой Дмитровки и Долины. ВСУ отразили эту атаку и враг отступил.

На Краматорском направлении россияне пытались штурмовыми действиями улучшить тактическое положение вблизи Ивано-Дарьевки и Выемки. Получив жесткий отпор, оккупанты отступили.

На Бахмутском направлении враг пытался продвинуться у Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцева. Однако и эта попытка оказалась безуспешной для оккупантов. На отдельных участках до сих пор продолжаются бои.

На Новопавловском направлении российские оккупанты попытались улучшить свое тактическое положение в направлениях Новоселки и Павловки, однако эти попытки потерпели провал.

На Южнобужском направлении оккупанты пытались продвинуться в районах Лозового и Широкого, но понесли потери и отступили.

По всем направлениям фронта, кроме Волынского и Полесского, продолжаются обстрелы населенных пунктов из танков, артиллерии и минометов. В то же время, на границе с Украиной белорусские войска продолжают выполнять задачи по охране границы.

С территории россии оккупанты продолжают обстреливать Сумщину и Черниговщину. Там же враг вел воздушную разведку с помощью беспилотников.

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