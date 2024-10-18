Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики рассказали об актуальной ситуации на всех направлениях фронта по состоянию на 18 октября.

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Ситуация на Курщине

Российские войска имеют успехи на территории Курской области. В частности, геолокационные кадры, опубликованные 17 октября, свидетельствуют о том, что россияне продвинулись на юг от Зеленого Пути. Кроме того, они продолжали бои вблизи Коренево возле Любимовки, Малой Локни и Новоивановки, а также к югу от Суджи возле Плехово.

В то же время украинские силы контратаковали неподалеку Коренево в направлении Толстого Луга, Любимовки, Зеленого Пути и Нижнего Клина, а также вблизи Суджи у Русской Конопельки.

Представитель оперативно-тактической группировки "Северск" полковник Вадим Мысник заявил, что российские войска реже наносят удары по Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Зато активнее атакуют украинские позиции в Курской области. По словам Мысника, за последние дни российские войска сбросили 34 планирующие бомбы на украинские позиции в Курской области.

Что происходит на Харьковщине

Российские войска продолжали штурмовые действия вблизи Волчанска и Старицы 16 и 17 октября. Однако, как отмечают аналитики, подтвержденных изменений вблизи линии фронта не было.

Представитель украинской бригады, которая действовала на Харьковском направлении, сообщил, что благодаря украинской операции 15 октября, удалось расчистить лесной массив площадью 400 гектаров к северу от Липцов. Это стало результатом длительных усилий Украины по вытеснению вражеских войск к границе между Харьковской и Белгородской областями.

Боевые действия на Луганщине

17 октября оккупанты продолжали штурмовать по линии Купянск – Сватово – Кременная, однако подтвержденных изменений на линии фронта аналитики не зафиксировали.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что недавно враг приближался к Купянску на расстояние примерно 4 километра. Синегубов также отметил, что украинская власть эвакуирует мирное население из Купянска и прилегающих районов. В то же время российский блогер утверждал, что войска государства-агрессора якобы ведут боевую работу в 3 километрах от северной границы Купянска.

Российские бойцы продолжали наступление вблизи Купянска, Сватово и Кременной сразу с нескольких направлений.

Оккупанты атаковали:

на северо-восток от Купянска в районе Голубовки, Петропавловки и в направлении Кучеровки;

на восток от Купянска в районе Степной Новоселовки и Песчаного;

на юго-восток от Купянска в районе Глушковки, Колесниковки и Кругляковки;

на запад от Сватово в районе Лозовой, Вишневого и Надежды;

на юго-запад от Сватово в районе Грековки, Дружелюбовки и в направлении Катериновки и Новомихайловки;

на северо-запад от Кременной в районе Новосадово, Макеевки и Невского;

на запад от Кременной в районе Тернов и Торского;

на юго-запад от Кременной в районе Дибровой и Серебрянки.

Ситуация в Донецкой области

Российские войска 17 октября продолжали наступательные действия у Северска в районе Белогоровки, но успехов не достигли. Аналитики отмечают, что оккупанты недавно продвинулись вблизи Часового Яра на фоне наступательных операций в этом районе.

В то же время украинские защитники недавно вернули территорию в пределах Торецка. Согласно геолокационных данных, речь идет о центре города.

Российские блогеры утверждали, что их войска якобы продвинулись до 2,17 километра к северу от Нью-Йорка. Однако в ISW отметили, что не видели доказательств этих слов.

Кроме того, россияне недавно продвинулись на юго-восток от Покровска, а украинские военные – на восток от города. В частности, геолокационные кадры, опубликованные 17 октября, свидетельствуют о том, что россияне достигли успехов в восточной части Лисовки, захватили водоочистные сооружения к западу от Новогродовки и продвинулись неподалеку Селидово. А Силы обороны восстановили контроль за территориями вблизи Николаевки.





Также у оккупантов есть продвижение на восток от Курахово, они продолжали наступательные операции в этом районе 17 октября. Геолокационные кадры указывают на то, что российские войска продвинулись к Максимильяновке.

Оккупанты продолжили наступательные операции к юго-западу от Донецка, однако не достигли никаких подтвержденных успехов в этом районе.

Российские и украинские источники не сообщали о боевых действиях в районе границы Донецкой и Запорожской областей в течение 17 октября.

"Южная ось"

Оккупанты продолжили наземные атаки на западе Запорожской области 17 октября, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Также россияне дальше атаковали левобережье Херсонской области, но не достигли никаких успехов.

Напомним, Генштаб в вечерней сводке 17 октября отмечал, что количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта с начала суток возросло до 191. По 45 боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.