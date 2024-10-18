Об этом пишет DeepState. В то же время оккупанты пытаются продвигаться все больше в сторону Островского.
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Что происходит на фронте
Сегодня (17 октября – 24 Канал) целый день осуществляли давление на Максимильяновку, бросив в механизированный штурм суммарно более 30 единиц техники, из которых большую часть уничтожили и повредили. Наряду с техникой постоянно лезет большое количество пехоты,
– говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты заявляли и показали кадры якобы захвата населенного пункта. Отмечается, что кадры были сделаны в центре села, однако пока эту информацию аналитики уточняют. Там чрезвычайно сложная ситуация.
Более того, враг штурмует севернее "по дирекции Острое-Островское", постоянно посылая туда пехоту для дальнейшего закрепления, накопления и продвижения. Враг пытается продвинуться к Островскому.
Противник пытается наступать в сторону Курахово: смотрите на карте
Россияне давят на Максимильяновку: смотрите на карте
Оккупанты хотят захватить Островское: смотрите на карте
Незадолго до этого, россияне продолжают штурмы на позиции Вооруженных Сил Украины. Самыми горячими остаются Кураховское и Покровское направления. Суммарно на этих направлениях за сутки произошло 90 боестолкновений.