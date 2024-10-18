Про це пише DeepState. Водночас окупанти намагаються просуватися дедалі більше в бік Острівського.

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Що відбувається на фронті

Сьогодні (17 жовтня – 24 Канал) цілий день здійснювали тиск на Максимільянівку, кинувши в механізований штурм сумарно понад 30 одиниць техніки, з яких більшу частину знищили та пошкодили. Поряд з технікою постійно лізе велика кількість піхоти,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти заявляли та показали кадри нібито захоплення населеного пункту. Зазначається, що кадри було зроблено в центрі села, однак наразі цю інформацію аналітики уточнюють. Там надзвичайно складна ситуація.

Ба більше, ворог штурмує північніше "по дирекції Гостре-Острівське", постійно посилаючи туди піхоту для подальшого закріплення, накопичення та просування. Ворог намагається просунутися до Острівського.

Противник намагається наступати у бік Курахового: дивіться на карті

Росіяни тиснуть на Максимільянівку: дивіться на карті

Окупанти хочуть захопити Острівське: дивіться на карті

Незадовго до цього, росіяни продовжують штурми на позиції Збройних Сил України. Найгарячішими залишаються Курахівський та Покровський напрямки. Сумарно на цих напрямках за добу відбулося 90 боєзіткнень.