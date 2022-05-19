Враг на Юге не продвигается, но подло применяет элементы гибридной войны: какие именно

На линии столкновения в Херсонской и Николаевской области российские оккупанты не продвигаются. Однако враг применяет классические формы гибридной войны.

К примеру, пропагандисты готовят так называемый "пресс-тур" из Ростова-на-Дону. Пригласить туда оккупанты собираются и иностранных журналистов.

Кстати Крылатая ракета, истребитель, бронетехника: Воздушные силы за сутки изрядно уничтожали врага

Фейковые картинки пропагандистов

В ОК "Юг" рассказали, что захватчики повезут медийщиков в оккупированный Херсон, Новую Каховку, Скадовск, Армянск. Там они должны встретиться с коллаборантами. Все для создания ложной картинки русской пропаганды.

Также будут демонстрировать фейковые "доказательства", мол, ВСУ обстреливают мирных жителей. Когда россияне оставляют свои позиции в селе, выводят технику в направлении наших позиций и бьют по гражданским. А потом, возвращаясь в село, рассказывают, что якобы делали это украинские военные.

Но подобное фейкотворение давно известно и не убеждает несгибаемых херсонцев. Они знают, что ВСУ не бьет по гражданскому населению, и что все будет Украина,

– отметили в ОК "Юг".