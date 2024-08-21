Ночью и утром 21 августа Россия запускала ударные дроны по территории Украины. Известно, что на Ивано-Франковщине обошлось без жертв и разрушений.

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Что известно о последствиях атаки

Председатель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук рассказала о последствиях атаки на ее регион. По ее словам, к счастью, не зафиксировано разрушений, а также нет пострадавших.

Она также призвала жителей не игнорировать воздушные тревоги. Простая осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Онищук также поблагодарила наших защитников неба и всех, кто защищает Украину.

В ночь на 21 августа взрывы прогремели также в Хмельницкой и Киевской областях. В Киевской области работали силы противовоздушной обороны.