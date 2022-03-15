В Генштабе ВСУ заявили, что кафиры наносят ракетно-бомбовые удары. На своем пути враг уничтожает все.
Кстати Наступательная операция против Украины продолжается: противника остановили, у него есть потери
Оккупанты бьют по:
- объектах критической инфраструктуры Украины;
- мирному населению;
- жилых кварталах;
- школах;
- детских садах.
Кроме того, в Генштабе фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках. Российские военные занимаются грабежем местного населения и мародерством.
Это важно – Оккупанты выпустили уже по меньшей мере 900 ракет по Украине: смотрите видео