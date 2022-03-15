В Генштабе ВСУ заявили, что кафиры наносят ракетно-бомбовые удары. На своем пути враг уничтожает все.

Кстати Наступательная операция против Украины продолжается: противника остановили, у него есть потери

Оккупанты бьют по:

объектах критической инфраструктуры Украины;

мирному населению;

жилых кварталах;

школах;

детских садах.

Кроме того, в Генштабе фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках. Российские военные занимаются грабежем местного населения и мародерством.

Это важно – Оккупанты выпустили уже по меньшей мере 900 ракет по Украине: смотрите видео