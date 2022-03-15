У Генштабі ЗСУ заявили, що окупанти завдають ракетно-бомбових ударів. На своєму шляху ворог знищує все.

До речі Наступальна операція проти України триває: противника зупинили, він має втрати

Окупанти б'ють по:

  • об'єктах критичної інфраструктури України;
  • мирному населенню;
  • житлових кварталах;
  • школах;
  • дитячих садках.

Окрім того, в Генштабі фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках. Російські військові займаються пограбування місцевого населення та мародерством.

Це важливо – Окупанти випустили вже щонайменше 900 ракет по Україні: дивіться відео