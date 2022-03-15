У Генштабі ЗСУ заявили, що окупанти завдають ракетно-бомбових ударів. На своєму шляху ворог знищує все.
До речі Наступальна операція проти України триває: противника зупинили, він має втрати
Окупанти б'ють по:
- об'єктах критичної інфраструктури України;
- мирному населенню;
- житлових кварталах;
- школах;
- дитячих садках.
Окрім того, в Генштабі фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках. Російські військові займаються пограбування місцевого населення та мародерством.
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