У Генштабі ЗСУ заявили, що окупанти завдають ракетно-бомбових ударів. На своєму шляху ворог знищує все.

До речі Наступальна операція проти України триває: противника зупинили, він має втрати

Окупанти б'ють по:

об'єктах критичної інфраструктури України;

мирному населенню;

житлових кварталах;

школах;

дитячих садках.

Окрім того, в Генштабі фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках. Російські військові займаються пограбування місцевого населення та мародерством.

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