Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Несмотря на то, что на Юге враг находится в обороне, он не оставляет попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, сообщает 24 Канал.

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На какое направление переключились оккупанты

Наступление россиян можно назвать даже масштабным, судя по происходящему на Лиманском и Купянском направлениях. Враг туда стягивает подразделения десантно-штурмовых войск для того, чтобы эффективно прорвать нашу оборону,

– рассказала заместитель Резникова.

Маляр добавила, что пока россиянам это не удается сделать. Ситуация на Лиманско-Купянском направлении, по словам спикерши, сравнима с днями, где были ожесточенные бои в Бахмуте. Это видно по количеству боеприпасов и потерь противника, которые он там несет.

"Нужно понимать, что горячие бои продолжаются, как и продолжались, просто враг переключился сейчас на другое направление. Но Бахмутское направление враг не покидает свою цель и продолжит наступать и там", – отметила Маляр.

Она также подчеркнула, что россияне совершают наступления на Марьинском и Авдеевском направлениях. Там наши Силы обороны находятся в обороне, однако врагу не удается оккупировать ни одного метра.

Актуальная ситуация на фронте

В вечерней сводке Генштаба подтвердили, что основные наступательные усилия враг сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток там произошло 35 боевых столкновений.

На Купянском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов противника претерпели Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Кременная – Ямполевка. Артиллерийские обстрелы испытали Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безрезультатные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. В то же время, захватчики из артиллерии обстреляли Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Острое, Прасковьевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

Успехи наших защитников

За сутки украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 – по его зенитно-ракетным комплексам. Также наши защитники уничтожили 3 разведывательных БПЛА врага.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: