Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Попри те, що на Півдні ворог перебуває в обороні, він не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, повідомляє 24 Канал.
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На який напрямок переключилися окупанти
Наступ росіян можна назвати навіть масштабним, судячи по тому, що відбувається на Лиманському і Куп'янському напрямках. Ворог туди стягує підрозділи десантно-штурмових військ для того, щоб ефективно прорвати нашу оборону,
– розповіла заступниця Резнікова.
Маляр додала, що поки що росіянам не вдається це зробити. Ситуацію на Лимансько-Куп'янському напрямку, за словами спікерки, можна порівняти із днями, де були запеклі бої у Бахмуті. Це видно за кількістю боєприпасів та втрат ворога, які він там несе.
"Потрібно розуміти, що гарячі бої тривають, як і тривали, просто ворог переключився зараз на інший напрямок. Але Бахмутський напрямок ворог не залишає як свою ціль і продовжить наступати і там", – зауважила Маляр.
Вона також наголосила, що росіяни здійснюють наступ на Мар'їнському і Авдіївському напрямках. Там наші Сили оборони перебувають в обороні, проте ворогу не вдається окупувати жодного метра.
Актуальна ситуація на фронті
У вечірньому зведенні Генштабу підтвердили, що основні наступальні зусилля ворог зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом доби там відбулись 35 бойових зіткнень.
Успіхи наших захисників
За добу українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 2 – по його зенітно-ракетних комплексах. Також наші захисники знищили 3 розвідувальних БпЛА ворога.
Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:
- 3 пункти управління,
- 1 район зосередження особового складу та військової техніки противника,
- 3 станції РЕБ,
- 17 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях,
- 1 засіб протиповітряної оборони
- 1 важливий об'єкт ворога.