Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Попри те, що на Півдні ворог перебуває в обороні, він не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, повідомляє 24 Канал.

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На який напрямок переключилися окупанти

Наступ росіян можна назвати навіть масштабним, судячи по тому, що відбувається на Лиманському і Куп'янському напрямках. Ворог туди стягує підрозділи десантно-штурмових військ для того, щоб ефективно прорвати нашу оборону,

– розповіла заступниця Резнікова.

Маляр додала, що поки що росіянам не вдається це зробити. Ситуацію на Лимансько-Куп'янському напрямку, за словами спікерки, можна порівняти із днями, де були запеклі бої у Бахмуті. Це видно за кількістю боєприпасів та втрат ворога, які він там несе.

"Потрібно розуміти, що гарячі бої тривають, як і тривали, просто ворог переключився зараз на інший напрямок. Але Бахмутський напрямок ворог не залишає як свою ціль і продовжить наступати і там", – зауважила Маляр.

Вона також наголосила, що росіяни здійснюють наступ на Мар'їнському і Авдіївському напрямках. Там наші Сили оборони перебувають в обороні, проте ворогу не вдається окупувати жодного метра.

Актуальна ситуація на фронті

У вечірньому зведенні Генштабу підтвердили, що основні наступальні зусилля ворог зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом доби там відбулись 35 бойових зіткнень.

На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка і Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна – Ямполівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник проводив безрезультатні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли Авдіївки, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Мар'їнки. Водночас загарбники з артилерії обстріляли Красногорівку, Георгіївку, Мар'їнку та Побєду Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Гостре, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Успіхи наших захисників

За добу українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 2 – по його зенітно-ракетних комплексах. Також наші захисники знищили 3 розвідувальних БпЛА ворога.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: