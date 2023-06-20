Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. За його словами, важливу роль у бойових діях ЗСУ виконують саме ракети Storm Shadow.

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"З початком контрнаступальних дій наша артилерія працює на повну. Ми почали виносити логістику ворога на всю глибину досяжності вогневих засобів. Але ми тільки почали", – зазначив Жданов.

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З огляду на характер військових дій можна зробити висновок, що мовиться про посилений варіант Херсонської операції.

Допомога Заходу важить

Останнім часом партнери України значно посилили військову допомогу. Зокрема, завдяки більшій кількості боєприпасів може працювати на повну українська артилерія. До того ж важливим є те, що з'явилися ракети з дальністю до 200 кілометрів – ті ж Storm Shadow.

Зверніть увагу! Storm Shadow – франко-британська авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля". Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених засобами протиповітряної оборони. Може використовуватися в будь-який час доби, за складних метеоумов і за застосування засобів радіоелектронної протидії.

Тепер Україна здатна проводити контрнаступальні дії майже на всій лінії фронту. Але масштабний наступ ще попереду.

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