Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, важную роль в боевых действиях ВСУ выполняют именно ракеты Storm Shadow.

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"С началом контрнаступательных действий наша артиллерия работает по полной. Мы начали выносить логистику врага на всю глубину досягаемости огневых средств. Но мы только начали", – отметил Жданов.

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Учитывая характер военных действий, можно сделать вывод, что речь идет об усиленном варианте Херсонской операции.

Помощь Запада весит

В последнее время партнеры Украины значительно усилили военную помощь. В частности, благодаря большему количеству боеприпасов может работать на полную украинская артиллерия. К тому же важно то, что появились ракеты с дальностью до 200 километров – те же Storm Shadow.

Обратите внимание! Storm Shadow – франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля". Предназначена для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Может использоваться в любое время суток, при сложных метеоусловиях и при применении средств радиоэлектронного противодействия.

Теперь Украина способна проводить контрнаступательные действия почти по всей линии фронта. Но масштабное наступление еще впереди.

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