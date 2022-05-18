Украинские военные наносят российским оккупантам отступающие потери. Об очередных безуспешных попытках наступления врага рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Направления неудачного наступления россиян

На нескольких участках Восточного фронта русские кафиры пытались наступать. Им этого не удалось благодаря сноровке наших военных.

В Генштабе назвали эти направления. В частности, штурмовые действия россияне проводили на Северодонецком направлении в районе населенного пункта Нижнее. Удачи у них не было.

На Бахмутском направлении ситуация похожа. Там русские войска ведут наступательные действия. Таким образом они преследуют цель улучшить свое тактическое положение. Также вели штурм в районе населённого пункта Катериновка, но неудачно.

Также Генштаб сообщил, что на Авдеевском направлении россияне также производили наступательные действия возле населенного пункта Новоселовка. Там они понесли потери и отступили. Но это не последнее место, где была неудача для захватчиков в этом направлении. Ведь штурмовые действия российских оккупантов вблизи населенных пунктов Новобахмутовка и Веселое тоже не имели успеха.

На Кураховском направлении русские захватчики вели наступление в районе населённого пункта Победа. Удачи у них там тоже нет.

Последние новости с фронта

Украинские войска продолжают вести контрнаступательные действия в Харьковской области. Генштаб сообщил, что 18 мая удалось уволить еще один населенный пункт региона. Наши Вооруженные Силы теперь контролируют село Дементиевка Дергачевского района. Но в районе села Терновая враг пытается наступать, продолжаются бои.

Российские кафиры уже пугаются даже сообщений о контрнаступлении наших войск. Потому укрепляют свои границы и усиливают подразделения. Так они надеются спастись в случае наступления наших ВСУ на Россию, которое сами себе пока придумали.

Есть опасность и из региона Черного моря. В северо-западной части Черного моря находятся две корабельные десантные группы врагов. Речь идет о 7 больших десантных кораблях русской армии. Также наготове к нанесению ракетных ударов там находится 4 ракетных корабля с более чем 30 крылатыми ракетами.

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