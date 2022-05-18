Українські військові завдають російським окупантам таких втрат, що ті відступають. Про чергові безуспішні спроби наступу ворога розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Напрямки невдалого наступу росіян

На кількох ділянках Східного фронту російські окупанти намагалися наступати. Їм цього не вдалося завдяки вправності наших військових.

У Генштабі назвали ці напрямки. Зокрема, штурмові дії росіяни проводили на Сєвєродонецькому напрямку в районі населеного пункту Нижнє. Успіху в них не було.

На Бахмутському напрямку ситуація схожа. Там російські війська ведуть наступальні дії. Таким чином вони мають на меті зробити кращим своє тактичне становище. Також вели штурм у районі населеного пункту Катеринівка, але невдало.

Також Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку росіяни також проводили наступальні дії біля населеного пункту Новоселівка. Там вони зазнали втрат і відступили. Але це не останнє місце, де була невдача для загарбників на цьому напрямку. Адже штурмові дії російських окупантів поблизу населених пунктів Новобахмутівка та Веселе також не мали успіху.

На Курахівському напрямку російські загарбники вели наступ в районі населеного пункту Побєда. Успіху в них там також немає.

Останні новини з фронту

Українські війська продовжують вести контрнаступальні дії в Харківській області. Генштаб повідомив, що 18 травня вдалось звільнити ще один населений пункт регіону. Наші Збройні Сили тепер контролюють село Дементіївка Дергачівського району. Та в районі села Тернова ворог намагається наступати, тривають бої.

Російські окупанти вже лякаються навіть повідомлень про контрнаступ наших військ. Тому укріплюють свої кордони та підсилюють підрозділи. Так вони сподіваються врятуватися у випадку наступу наших ЗСУ на Росію, який самі собі поки що придумали.

Існує небезпека й з регіону Чорного моря. У північно-західній частині Чорного моря наразі перебувають дві корабельні десантні групи ворогів. Мовиться про 7 великих десантних кораблів російської армії. Також напоготові до нанесення ракетних ударів там перебуває 4 ракетних кораблі з понад 30 крилатими ракетами.

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