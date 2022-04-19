Враг не продвинулся на Востоке, несмотря на мощную артиллерийскую подготовку, – Арестович

Вооруженные Силы Украины не позволили российским оккупантам продвинуться на Востоке. Украинские военные провели успешные контрнаступления.

Оккупанты хотят окружить Краматорск и Славянск

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире канала "Рада" прокомментировал ситуацию относительно боев за Донбасс. В первую очередь он заверил, что сил, накопленных россиянами, недостаточно.

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Советник Андрея Ермака объяснил, что вооруженные силы России хотят окружить Краматорск и Славянск и украинскую группировку, расположенную северо-восточнее. Также в планах врага, по его словам, отсечь Рубежное, Попасную и Северодонецк.

Арестович сообщил, что ВСУ ночью провели контратаки, что помешало продвинуться оккупантам.

Враг не продвинулся этой ночью, несмотря на огромную и мощную артиллерийскую подготовку, которую они провели,

– сказал советник руководителя ОП.

Он добавил, что бои за Донбасс уже продолжаются, и в планах россиян сначала добиться тактического успеха, после чего – оперативного. Однако, по мнению Арестовича, у врага ничего не получится.

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