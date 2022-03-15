С начала военной агрессии России против Украины Львовщина стала активно готовиться к встрече врага. Попасть в местные территориальные обороны трудно из-за очередей, каждый готов присоединиться к борьбе с оккупантами.

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500 блокпостов

Также на территории области начали активно возводить блокпосты. Очень быстро их количество перевалило за несколько сотен.

Как сообщил глава области Максим Козицкий, большинство из них сейчас переведено в наблюдательные пункты, чтобы не блокировать движение транспорта.

"На территории нашей области с начала войны возвели более 500 блокпостов. Благодарен всем за неравнодушие и вовлеченность в оборону от врага. По состоянию на сейчас мы трансформировали большинство блокпостов в наблюдательные пункты, чтобы не мешать движению транспорта", – рассказал он.

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