З початку воєнної агресії Росії проти України Львівщина стала активно готуватися до зустрічі ворога. Потрапити у місцеві територіальні оборони важко через черги, кожен готовий долучитися до боротьби з окупантами.

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500 блокпостів

Також на території області почали активно зводити блокпости. Дуже швидко їхня кількість перевалила за декілька сотень.

Як повідомив очільник області Максим Козицький, більшість з них наразі переведено у спостережні пункти, щоб не блокувати рух транспорту.

"На території нашої області від початку війни звели понад 500 блокпостів. Вдячний усім за небайдужість та залученість до оборони від ворога. Станом на зараз ми трансформували більшість блокпостів у спостережні пункти, щоб не заважати руху транспорту", – розповів він.

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