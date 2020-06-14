За минувшие сутки оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня. Пророссийские боевики традиционно били из запрещенного Минском оружия.

Агрессор применял артиллерийские системы, минометы разных калибров, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщили в штабе ООС.

Важно Боевики из минометов уничтожили жилой дом: фото и детали

Украинские военные дали отпор врагу и заставили его прекратить вооруженные провокации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Луганского противник вел огонь по защитникам:

Крымского;

Троицкого;

Новозвановки;

Катериновки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг обстрелял позиции ВСУ неподалеку:

Авдеевки;

Новотроицкого;

Славного;

Старогнатовки;

Богдановки.

Внимание! К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Еще двое военнослужащих получили ранения.

В ответ наши защитники 13 июня уничтожили троих и ранили по меньшей мере двух российских захватчиков.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" трижды обстреляли оборонительные укрепления неподалеку населенного пункта Луганское.

Украинские защитники предприняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности. За текущие сутки потерь среди наших защитников нет,

– отметили в штабе ООС.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала